دخل أحمد طنطاوي، ومحمود عطية، عضوا مجلس النواب، في مشادة كلامية على الهواء بسبب تمرير المجلس تعديلات قانون السلطة القضائية

ووجه «طنطاوي» خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم» حديثه لـ«عطية»، قائلا: «اديني فرصة أتكلم ولو سمحت متقطعنيش، والعملية مش تنشيف دماغ»، مشيرا إلى أن تعديل قانون السلطات القضائية مشبوه، ورئيس المجلس لم يسمح لأكثر من 30 نائبا بالتصويت، وهو يعد مخالفة.ومن جانبه رد محمود عطية قائلا: «استقلال القضاة يخصهم وتعديل القانون ليس له علاقة بالاستقلالية».