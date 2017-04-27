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«قضاة مجلس الدولة»: تيران تلقى بظلالها على قانون السلطة القضائية
27
ابريل
2017
03:45 AM
قال المستشار سمير البهى رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إن السلطة التشريعية لها كافة الاحترام، متسائلا: إيه العجلة في إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية»وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى، «أعتقد أن قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تلقى بظلالها على مشروع قانون السلطة القضائية وأجزم أن المشروع مشوب بانحراف في استعمال السلطة».وأوضح | البهي| «البعض في هذه الدولة لا تعنيه الدولة ولا استقرارها، ومجلس النواب عليه مراعاة مصالح الشعب وقوانين الاستثمار ومجلس الدولة وقانون السلطة القضائية نقطة سوداء في جبين مجلس النواب، وعلى رئيس الجمهورية التدخل لوأد هذه الفتنة لمصلحة الدولة ويعيد القانون لمجلس النواب».كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، قضت في 21 يونيو العام الماضي، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا في وقت لاحق. يذكر أن المستشار يحيي دكروري كان المرشح لرئاسة مجلس الدولة حال عدم إقرار البرلمان لقانون السلطة القضائية الذي أثار اعتراضا بين جموع القضاة.
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