كشفت الفنانة سلوى خطاب عن معاناتها من مشكلات نفسية بسبب تشابه اسم والدها مع اسم الرئيس المعزول محمد مرسي، ساخرة: «أول ما أدى بطاقتى أقوله من غير ما تتكلم ومش عايزة أسمع كلمة»

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج «فحص شامل» المذاع على فضائية «الحياة» «أعانى من عقدة نفسية من الكلاب، لأنى بخاف منهم، ومبحبهمش، ولو شوفت كلب أمام الباب أرجع أقعد في عربيتى لحد ما يمشى».وتابعت «كل شخص في حاجة لطبيب نفسى، وعلى الجميع تنقية نفوسهم».