طالب المستشار سمير البهى رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، محمود عطية عضو مجلس النواب بالاعتذار على الهواء للقضاة

وقال «البهي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي: «أتصور أنه يملك من الشجاعة للاعتذار عن وصفه للقضاة بأن على رأسهم ريشة ويجب أن يعتذر عن ذلك».ومن جانبه رد عضو مجلس النواب، قائلا: «أنا مقولتش كده وأنا هرد عليك لما تنتهي من حديثك».وأضاف رئيس نادي قضاة مجلس الدولة: «أنا مستني للاعتذار ويا ريت تعتذر عن ذلك أولا»، فقال عضو مجلس النواب: «أنا مقولتش كده خالص».وكان الإعلامي وائل الإبراشي استضاف محمود عطية عضو مجلس النواب لمناقشة موافقة المجلس على تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية.