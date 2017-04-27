علقت الفنانة سلوى خطاب عن انتشار عدد من الفيديوهات الساخنة والقبلات على شبكة الإنترنت، قائلة: «مش عارفة ليه ده مشهد من فيلم، وهى بوسة واحدة اللى عملتها في فيلم الساحر مع الراحل محمود عبد العزيز»

وأبدت خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج «فحص شامل»، المذاع على فضائية «الحياة»، استغرابها من ذلك قائلة: «محاولة للتسويق ومش شاغلة بدماغي بجوجل».ورفضت «سلوى» الحديث عن زواجها أو قيام زوجها بتغيير ديانته.