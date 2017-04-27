عرض الإعلامي وائل الإبراشى تقريرا مصورا يكشف عن تعرض عشرات الأطفال للتشوهات بعد إجراء عمليات ختان لهم، من قافلة طبية كانت تجوب شوارع مدينة العامرية الإسكندرية

وذكر التقرير المذاع في برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، إن القافلة الطبية خرجت تحت رعاية أحد الأحزاب السياسية الشهيرة.وقالت والدة أحد الأطفال، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من إحدى قريباتها، من مدينة العامرية فتوجهت لختان ابنها، مضيفة «ابنى قعد في غرفة العمليات نصف ساعة وبعد أن توجهت للمنزل اكتشفت إصابته بنزيف فتوجهت لأحد الأطباء لتوقيع الكشف عليه فأجرى جراحة أخرى له».