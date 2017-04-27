قالت الفنانة سلوى خطاب: إن القبلات في الأعمال الفنية يجب أن تكون معبرة عن طبيعة العمل، والفنان يسعى لتقديم الشخصية المطلوبة منه لتحقيق هدفه

وعن هجوم البعض وانتقادهم للقبلات في الأفلام سخرت «سلوى» خلال لقائها في برنامج «فحص شامل» تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع على فضائية «الحياة» قائلة: «اتلهوا واسكتوا، واللي مبيفهمش في حاجة ميتكلمش فيها».وأضافت أن منع القبلات في الأعمال الفنية سيؤثر على السينما، وهناك كبار الفنانين قاموا بالقبلات في الأعمال الفنية لخدمتها.