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بالفيديو.. سلوى خطاب تهاجم منتقدي البوس في السينما: «اتلهوا واسكتوا»
27
ابريل
2017
02:45 AM
قالت الفنانة سلوى خطاب: إن القبلات في الأعمال الفنية يجب أن تكون معبرة عن طبيعة العمل، والفنان يسعى لتقديم الشخصية المطلوبة منه لتحقيق هدفهوعن هجوم البعض وانتقادهم للقبلات في الأفلام سخرت «سلوى» خلال لقائها في برنامج «فحص شامل» تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع على فضائية «الحياة» قائلة: «اتلهوا واسكتوا، واللي مبيفهمش في حاجة ميتكلمش فيها».وأضافت أن منع القبلات في الأعمال الفنية سيؤثر على السينما، وهناك كبار الفنانين قاموا بالقبلات في الأعمال الفنية لخدمتها.
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