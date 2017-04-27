قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة: إن الخطة التي وضعتها الوزارة لرفع أسعار استهلاك التيار الكهربائي تنتهي في 2019، وأن زيادة الأسعار مطلوبة وذلك لعدم التأثير على الخدمة المقدمة

وأضاف الوزير خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «ten»، أن متغيرات سعر الصرف، تأخذ في الاعتبار فئة محدودي الدخل عند تطبيق قرار زيادة أسعار الاستهلاك، مشيرا إلى أن أعمال تنفيذ محطة الضبعة النووية، تسير بشكل جيد، ولا يوجد أي مشكلات مع الجانب الروسي.