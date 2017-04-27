قالت الفنانة سلوى خطاب، إنها محرومة من التحرش الجنسي، وإنها عندما نزلت ميدان التحرير تحرشوا بكل البنات ما عدا هي

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج |فحص شامل|، المذاع على قناة |الحياة|: |لما نزلت الميدان لقيتهم بيقولولي اقعدي يا أستاذة واتفضلي، قالولي فيه حد اتحرش بيكي قلتلهم ولا حد عبرني|. واعتبرت سلوى خطاب، الفنانة غادة عبد الرازق أكثر إغراء من علا غانم، وأن نجلاء بدر أكثر إغراء منهما.