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ناصر أمين: تمرير قانون الهيئات القضائية هجوم على العدالة
27
ابريل
2017
01:45 AM
قال ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء: إن تمرير قانون الهيئات القضائية بمجلس النواب، محاولة للهجوم على العدالة، ويقضي على استقلالية القضاءوأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر»، المذاع على فضائية «التليفزيون العربي»، أنه وفقا لأحكام دستور 2014، كان من المفترض أن يوقع رئيس الجمهورية على القانون، وإذا مر 30 يوما بدون أن يوقع عليه فيعد ساريا لمدة 30 يوما.وأشار مدير المركز العربي لاستقلال القضاء إلى أنه إذا رأى الرئيس سمة تعديلات على هذا القانون سيعيده مرة أخرى إلى البرلمان ولا بد من موافقة ثلثي الأعضاء على تلك التعديلات.
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