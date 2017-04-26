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«الوطنية للصحافة»: إعلان أسماء رؤساء المؤسسات القومية الأسبوع المقبل
26
ابريل
2017
22:46 PM
أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الأسماء المتداولة عن رؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات القومية الجديدة لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان عن التعيينات الجديدة بالمؤسسات الصحفية خلال الأسبوع المقبلوأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |على مسئوليتي|، المذاع على قناة |صدى البلد|، تقديم أحمد موسى، إنه لم يدل بأي تصريح بشأن التعيينات الجديدة في المؤسسات الصحفية، موضحًا أنه يشترط في رؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات القومية أن تكون شخصيات مالية وإدارية لإحداث انتعاشة اقتصادية للمؤسسات الصحفية.
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