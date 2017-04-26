داعب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، متسائلًا: |هو إحنا عندنا أمن دولة؟|

وأجاب السيسي خلال جلسة |اسأل الرئيس|، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسماعيلية، على سؤال المواطن جمال عيد من محافظة القاهرة الذي قال فيه أنا محامي حقوقي ومعارض لك، لكنى مذهول من لجوء أمن الدولة لإغلاق 5 مكتبات عامة أنشأتها في أحياء فقيرة لمجرد الانتقام، وفى نفس الوقت تترشح مصر لليونسكو..هل هذا عادل؟.وأكد السيسي أن الإجراء القانوني في مصر موجود، ولا يوجد تدخل في شئون وأحكام القضاء، وأن الإجراءات القانونية خريطتها واضحة، ولا يمكن لأحد أن يتدخل، لافتًا إلى أن المتضرر عليه اللجوء للقضاء وإبراز شكواه، مردفًا:|من حق المواطن اللجوء للمحكمة لفتح المكتبات بحكم القضاء|.