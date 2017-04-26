الغيطي يبرز خبر «فيتو»: هدير مكاوي تتبرأ من الـ«سينجل مازر»

أبرز الإعلامي محمد الغيطي، خلال برنامجه «صح النوم»، المذاع على فضائية «ltc» خبر «فيتو» الخاص: «هدير مكاوي تتبرأ من الـ|سينجل مازر|: |نادمة والمجتمع ظلمني|»