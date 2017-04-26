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الغيطي يبرز خبر «فيتو»: هدير مكاوي تتبرأ من الـ«سينجل مازر»
26
ابريل
2017
22:46 PM
أبرز الإعلامي محمد الغيطي، خلال برنامجه «صح النوم»، المذاع على فضائية «ltc» خبر «فيتو» الخاص: «هدير مكاوي تتبرأ من الـ|سينجل مازر|: |نادمة والمجتمع ظلمني|»كانت «فيتو» نشرت خبرا عن هدير مكاوي، الملقبة بـ«سينجل مازر»، قالت فيه: إنها غير مسئولة عن هاشتاج «السينجل مازر» الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها تعرضت لحملة مناهضة بعد مطالبتها بتسجيل طفلها «آدم» باسمها.اقرأ أيضا:بالفيديو.. هدير مكاوي تتبرأ من الـ«سينجل مازر»: «نادمة والمجتمع ظلمني»
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