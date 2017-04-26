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بالفيديو.. خالد النبوي: طارق الشناوي بالنسبة لي صفر على الشمال
26
ابريل
2017
22:46 PM
أبدي الفنان خالد النبوي، استياءه من انتقاد الناقد الفني طارق الشناوي له، وتأكيده أن النبوي يعاني من مشكلة كونه ليس نجمًا جماهيريًا، وعدم رؤيته لنفسه، وأن عالميته بمثابة أكذوبة ليس لها وجود، معتبرًا أنه صفر على الشمال وحديثه لا يعنيهوأضاف خلال لقائه ببرنامج |أنا وأنا|، المذاع على قناة |أون إي|، أن طارق الشناوي منذ 18 سنة وهو دائمًا ما يوجه النقد السلبي له دون مبرر، لافتًا إلى أن النقد الذي يوجه له من قبل الشناوي لم يتغير وهو عديم الفائدة بالنسبة له.
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