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بالفيديو.. خالد النبوى عن فرض رسوم على فيس بوك: «شغل حلزونات»
26
ابريل
2017
22:46 PM
هاجم الفنان خالد النبوى، عضو مجلس النواب الذي تقدم بطلب لرئيس المجلس بفرض رسوم على مواقع فيس بوك قائلا:«رغى وشغل حلزونات، وبياخدونى فيها وخلاص»وقال خلال لقائه ببرنامج «أنا وأنا» تقديم الإعلامية سمر يسرى المذاع على فضائية «on e»: «دول حلزونات وشغالين مع الشعب يطلعوه من موضوع لآخر بدون إفادة للدولة أو للشعب».كان اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب قال: إن اللجنة ستدرس مقترحات النواب بشأن تقنين استخدام موقع التواصل الاجتماعي |فيس بوك|، الفترة المقبلة، بهدف ضبط استخدامه بما يخدم المصلحة العامة، ويحد من استغلاله في ارتكاب جرائم إرهابية. وأضاف |كدواني| أن مقترح فرض رسوم على الدخول إلى |فيس بوك|، قائم ولكن سيكون بمقابل رمزي، ومن خلال الرجوع إلى الجهات المختصة بملف التكنولوجيا، بهدف التوصل إلى الأسلوب الأمثل للرقابة على تلك المواقع.
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