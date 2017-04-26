قال المستشار حسن بدراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن تعديل قانون الهيئات القضائية، يشوبه العوار الدستوري لإغفال رأي قسم التشريع بمجلس الدولة، مشيرا إلى أنه لم يتوفر النصاب الصحيح في مجلس النواب لإقرار تعديل القانون

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم تامر أمين: |حتى الآن لا نفهم لماذا هذا التسرع في إقرار القانون، لا بد من أخذ رأي قسم التشريع بمجلس الدولة|، متابعا: |هذا الأمر يخالف الدستور وبمثابة تحد له|.