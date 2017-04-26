وصف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، معاهدة كامب ديفيد بأنها أكبر مقلب أخذته إسرائيل منذ نشأتها

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «أسواق وأعمال» المذاع على فضائية «on live» إن الدول العربية لم تعترف بتلك الاتفاقية ورفضوها وهاجموا الدولة المصرية في ذلك الوقت ومنهم من سعى لقطع علاقاته مع مصر.وأضاف أن اتفاقية كامب ديفيد هي نفس المبادرة التي تقدم بها الراحل الملك السعودي عبد الله في عام 2002، والتي تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام.