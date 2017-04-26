ناشدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التصرف بقوة ضد الفاسدين والمتسببين في إهدار المال العام، مضيفة: |اتصرف بقوة ضد الفاسدين واحنا معاك|

وأشارت خلال لقائها ببرنامج |صالة التحرير|، المذاع على قناة |صدى البلد|، تقديم عزة مصطفى، إن هناك تباطؤا من جانب الدولة في مواجهة الفاسدين وملاحقتهم قضائيًا، وأشارت إلى أن هناك بعض الفاسدين والصادر بحقهم أحكام واجبة النفاذ طلقاء خارج القضبان.وطالبت الشوباشي بضرورة إقرار قوانين استثنائية بحق الفاسدين والمتسببين في إهدار المال العام، مشددة على أنه يجب أن تصل عقوبة هؤلاء الإعدام.