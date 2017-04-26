وصف الإعلامي عزمى مجاهد، الإعلامي يسرى فودة بالجرثومة، لافتا إلى أن «فودة» نشأ وتربى في فضائية «الجزيرة» القطرية

وسب، خلال برنامج «الملف» المذاع على فضائية «العاصمة»، يسري فودة بلفظ خارج قائلا: «يسرى وأمثاله زى لميس الحديدى وعمرو أديب دول شوية (.....)».وقال إن «فودة» تناسى ما قامت به القوات المسلحة عندما تعرض لحادث تصادم سيارة، وأرسلت طائرة خاصة لنقله إلى المستشفى، لافتا إلى أن بيادة الجندى المصرى أشرف من كافة الهاربين للخارج والداعمين للجماعة الإرهابية.