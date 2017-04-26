قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تقرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي 50%

وأوضحت خلال جلسة مواجهة ارتفاع الأسعار ما بين المسئوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن، ضمن فعاليات أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن نسبة الفقر في الصعيد أكثر من بقية المحافظات.وأضافت أنه تم تخصيص 15 مليار جنيه للدعم النقدى مع بداية العام المالى المقبل.