دخل أحمد رأفت، أحد الشباب المشاركين في المؤتمر الوطني من ذوى الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية، في حالة انهيار وبكاء أمام للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «تحيا مصر

. عايزين نقف جنب رئيسنا.. وعمرنا ما هنتخلى عنه أبدًا». وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بمدن القناة، وتفقد مشروع الأنفاق، ومدينة الإسماعيلية الجديدة «الكمين – شرق القناة –الفيروز»، خلال مشاركته في فعاليات أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب.وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، المساعدة لأحد المشاركين في المؤتمر من ذوى الاحتياجات الخاصة من أجل النهوض من كرسى متحرك. وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بمدن القناة، وتفقد مشروع الأنفاق، ومدينة الإسماعيلية الجديدة «الكمين – شرق القناة –الفيروز»، خلال مشاركته في فعاليات أعمال المؤتمر.وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري بالإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والعديد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة وأعضاء مجلس النواب، والقيادات السياسية والخبراء الاقتصاديين والمجتمع المدني.