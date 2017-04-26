شغلت مجوهرات السيدة ليلى الشبح، والدة الطفلتين شهد ومريم بطلتي أغنية المهرجانات «الواد ده بتاعي»، رواد مواقع التواصل الاجتماعى أمس بعد ظهورها ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى، وهى ترتدى العديد من |الغوايش وخواتم وسلاسل|

وانسحبت ليلى الشبح والدة الطفلتين شهد ومريم بطلتي أغنية المهرجانات «الواد ده بتاعي»، من برنامج «العاشرة مساء» على الهواء، رافضة مواصلة الحوار.وتوعد محمود البدوي المحامي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، بتقديم بلاغ للنائب العام ضد والدة بطلتي كليب «الواد ده بتاعي».