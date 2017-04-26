استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لكلمة من بعض شباب البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة بجلسة آفاق التنمية المستدامة في قطاعى النقل والإسكان، خلال فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب المنعقد حاليًا بالإسماعيلية

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بمدن القناة، وتفقد مشروع الأنفاق، ومدينة الإسماعيلية الجديدة «الكمين – شرق القناة –الفيروز»، خلال مشاركته في فعاليات أعمال المؤتمر.وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري بالإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والعديد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة وأعضاء مجلس النواب، والقيادات السياسية والخبراء الاقتصاديين والمجتمع المدني.