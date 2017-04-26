وجه أحد الشباب المشاركين في المؤتمر الوطني من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية، كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «نفسي أدخل الجيش وأساعد الجنود بأي مجهود، مش معقول أشوفهم بيموتوا وأنا قاعد، لازم أساعد بلدي بأي طريقة حتى لو هموت»

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بمدن القناة، وتفقد مشروع الأنفاق، ومدينة الإسماعيلية الجديدة «الكمين – شرق القناة –الفيروز»، خلال مشاركته في فعاليات أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب.وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري بالإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والعديد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة وأعضاء مجلس النواب، وقيادات سياسية وخبراء اقتصاديين ومجتمع المدني.