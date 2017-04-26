صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة خلال توجهه لحضور جلسة مواجهة ارتفاع الأسعار ما بين المسئوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن، ضمن فعاليات أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بمدن القناة، وتفقد مشروع الأنفاق، ومدينة الإسماعيلية الجديدة «الكمين – شرق القناة –الفيروز»، خلال مشاركته في فعاليات أعمال المؤتمر.وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، المساعدة لأحد المشاركين في المؤتمر من ذوى الاحتياجات الخاصة من أجل النهوض من كرسى متحرك. وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بمدن القناة، وتفقد مشروع الأنفاق، ومدينة الإسماعيلية الجديدة «الكمين – شرق القناة –الفيروز»، خلال مشاركته في فعاليات أعمال المؤتمر.وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري بالإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والعديد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة وأعضاء مجلس النواب، والقيادات السياسية والخبراء الاقتصاديين والمجتمع المدني.