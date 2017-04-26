أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن محافظة الإسكندرية ستشهد في الفترة المقبلة المزيد من المشروعات، موضحًا أن المشروعات التنموية الجديدة هدفها الأساسى إيجاد فرص عمل

وأضاف السيسي خلال جلسة آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان، بفعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب المنعقد حاليًا بالإسماعيلية، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء 180 ألف وحدة سكنية في المناطق الخطرة في 30 يونيو 2018.وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بمدن القناة، وتفقد مشروع الأنفاق، ومدينة الإسماعيلية الجديدة «الكمين – شرق القناة –الفيروز»، خلال مشاركته في فعاليات أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب.وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري بالإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والعديد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة وأعضاء مجلس النواب، والقيادات السياسية والخبراء الاقتصاديين والمجتمع المدني.