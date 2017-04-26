قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة تحتاج 3 مليارات جنيه في العام لتطوير مزلقانات السكة الحديد

وأوضح «عرفات»، خلال اليوم الثانى من المؤتمر الدوري الثالث للشباب بمحافظة الإسماعيلية، بجلسة |آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس|، أن الاستثمارات في قطاع الموانئ تبلغ واحدا وأربعين مليار جنيه.وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية بمدن القناة، وتفقد مشروع أنفاق السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة «الكمين – شرق القناة –الفيروز»، خلال مشاركته في فعاليات أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب والمنعقد حاليًا بالإسماعيلية.وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري بالإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والعديد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة وأعضاء مجلس النواب، والقيادات السياسية والخبراء الاقتصاديين والمجتمع المدني.