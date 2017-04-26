عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل منذ قليل، يفيد باعتقال 4 أشخاص غرب العاصمة الفرنسية بارس للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ هجوم إرهابي

وسنوافيكم بالتفاصيل...