عرضت فضاية «إكسترا نيوز» بدء فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الدوري الثالث للشباب بمحافظة الإسماعيلية، بجلسة |آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس|

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية بمدن القناة، وتفقد مشروع أنفاق السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة «الكمين – شرق القناة –الفيروز»، وذلك خلال مشاركته في فعاليات أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب والمنعقد حاليًا بالإسماعيلية.وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري بالإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والعديد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة وأعضاء مجلس النواب، والقيادات السياسية وخبراء اقتصاديين ومجتمع مدني.