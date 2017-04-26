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رئيس الوزراء: إصدار قانون الاستثمار خلال مايو المقبل
26
ابريل
2017
11:46 AM
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء: إن النتائج الأولية بعد تحرير سعر الصرف كانت ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ285 مليار دولار.جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدوري الثالث للشباب بمحافظة الإسماعيلية، بجلسة «آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس».وأضاف رئيس الوزراء أننا نعمل على زيادة معدل النمو خلال المرحلة المقبلة لما يزيد عن 6%، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إصدار قانون الاستثمار خلال شهر مايو المقبل.وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية بمدن القناة، وتفقد مشروع أنفاق السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة «الكمين – شرق القناة –الفيروز»، خلال مشاركته في فعاليات أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب المنعقد حاليًا بالإسماعيلية.وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري بالإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والعديد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة وأعضاء مجلس النواب، وقيادات سياسية وخبراء اقتصاديين ومجتمع مدني.
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