قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن الدعم والأجور يمثلون 47% من الموازنة العامة للدولة وباقي القطاعات تشكل 22% فقط

وأكد «إسماعيل»، خلال اليوم الثاني من المؤتمر الدوري الثالث للشباب بمحافظة الإسماعيلية، بجلسة |آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس|، أن استمرار عجز الموازنة سيؤدي إلى مزيد من الاقتراض.وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مشروع أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة «الكمين – شرق القناة –الفيروز»، خلال مشاركته في فعاليات أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب.وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري بالإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والعديد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة وأعضاء مجلس النواب، والقيادات السياسية والخبراء الاقتصاديين والمجتمع المدني.