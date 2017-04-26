توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس لطيف على أغلب الأنحاء مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية ومعتدل على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب الصعيد نهارا

وأضاف الخبراء خلال برنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «ON E»، أن الرؤية تقل بسبب الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة.وسجلت درجات الحرارة على القاهرة، العظمى 28 والصغرى 17، والإسكندرية 15/24، ومطروح 13/23، والغردقة 18/32، وشرم الشيخ 22/33، والإسماعيلية 16/28، وبورسعيد 18/23، والسويس 15/28.