عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفقد المشروعات القومية بمدن القناة

ويبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جولاته الميدانية بمدن القناة، ومن المقرر أن يتفقد مشروع أنفاق السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة «الكمين – شرق القناة – الفيروز»، خلال مشاركته في فعاليات أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب والمنعقد حاليًا بالإسماعيلية.وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري بالإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والعديد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة وأعضاء مجلس النواب، والقيادات السياسية والخبراء الاقتصاديين والمجتمع المدني.