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بالفيديو.. إحباط محاولة بيع عقد وأسورة للملكة ناريمان في مزاد بأمريكا
26
ابريل
2017
08:45 AM
كشف حسام أمين الديب المحامي الدولي، عن منع محاولة بيع عقد للملكة ناريمان في أحد المزادات العلنية بأمريكاوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»، إنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من أكرم النقيب نجل الملكة ناريمان، أخبره بأن هناك عقدًا وأسورة خاص بوالدته يتم بيعهما في مزاد علني بأمريكا بـ 225 ألف دولار.وأضاف أنه تم التحرك بسرعة وتم إصدار قرار بوقف المزاد عن بيع اللوط رقم 107، والخاص بالعقد والأسورة الخاصة بالملكة ناريمان، لافتًا إلى أن تلك المجوهرات تم سرقتها من مصر، وأن تلك المجوهرات ملك الدولة المصرية، وسيتم إعادتها مرة أخرى بالطرق القانونية خلال أيام.
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