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جمال عبد الحميد يكشف سبب استبعاد عادل إمام من «رأفت الهجان وأرابيسك»
26
ابريل
2017
05:45 AM
قال المخرج جمال عبد الحميد: إن مشادة كلامية حدثت بين الفنان عادل إمام وبين أحد المشاركين في مسلسل «رأفت الهجان» تسببت في استبدال الزعيم بالراحل محمود عبد العزيزوأضاف خلال لقائه في برنامج «صاحبة السعادة» تقديم الفنانة إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «cbc»، أن تصميم تتر المسلسل لاقى إعجاب الكثير وحصل على جائزة عنه.وتابع: «عادل إمام كان مرشحا لأرابيسك وعندما ذهبت مع شوقي شامخ أثناء تصوير عادل إمام لفيلم الإرهاب والكباب رشحه المخرج إسماعيل عبد الحافظ، وبعدها اتخانق عادل إمام مع الراحل أسامة أنور عكاشة وخلصت الحكاية، وتم الاستعانة بالفنان صلاح السعدني لأداء الدور».
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