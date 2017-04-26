قالت شيماء عبد العاطي شقيقة «إيمان»، المعروفة بأسمن فتاة في العالم إن حالة شقيقتها الصحية في تدهور مستمر، مشيرة إلى أن الأرقام المنشورة عن خسارتها للوزن، كذب وأن ما خسرته لا يتجاوز 40 أو 50 كيلو على الأكثر

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «صبايا الخير»، المذاع على فضائية «النهار» تقديم الإعلامية ريهام سعيد، أن الطبيب الهندي المشرف على حالة «إيمان»، خالف ما تم الاتفاق عليه في البداية، بعدم العودة إلا بعد خسارتها الكبيرة للوزن وهذا لن يحدث إلا بعد مرور عام على الأقل، وأنها مصابة بالجلطة منذ سنوات، وقد لا تستطيع السير على قدميها ثانية.وتابعت: «أحضرت طبيب مصري، متواجد في الهند للكشف عليها ونصحني بسرعة العودة إلى مصر لتدهور حالة شقيقتي الصحية»، موضحة أن الصورة المنشورة لها وهي جالسة كانت منذ 10 أشهر.