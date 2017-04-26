قال المخرج جمال عبد الحميد: إنه أثناء تصوير مسلسل «زيزينيا» حدثت خلافات مع المؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة، بسبب خوف الأخير على عمله

وأضاف خلال حواره مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على فضائية «cbc»: «أعشق أسامة أنور عكاشة، وكان صديقا عزيزا وكاتبا كبيرا ومتمكنا من أدواته، لكن بسبب تدخلاته في الإخراج بالجزء الأول والثاني رفضت العمل في الجزء الثالث حتى لا تتكرر المشكلات التي حاصرتني أثناء عملي، وعلمت بعدها أنه تم تأجيل الجزء الثالث للمسلسل حتى توفى عكاشة».وتابع: «إنه بدأ مشواره الفني عندما أعلن التليفزيون عن حاجته لمخرجين جدد، فتقدم ونجح في الالتحاق بماسبيرو، ومن البرامج التي أخرجها المسحراتي، وكان يغنيها النقشبندي ومحمد العزبي وإسماعيل شبانة شقيق عبد الحليم حافظ».وأوضح أن فكرة «المسحراتي»، أعجبت النجم الراحل عبد الحليم حافظ، وطلب مقابلته، وأسفرت المقابلة عن إخراج 15 دعاء بصوت حليم، التي انتشرت وفتحت كل الأبواب المغلقة.​​