نفى سيف مجدي مطرب أغنية «ابن الشهيد» معرفته بالشاب الذي ظهر في البرنامج الإخبارية وتنكر في شخصيته، متابعا: «معرفوش»

وقال خلال لقائه في برنامج «صبايا الخير» المذاع على فضائية «النهار»، تقديم الإعلامية ريهام سعيد: إنه كان يشاهد البرنامج الذي يذاع في فترة الظهيرة وتفاجأ بظهر الشاب وهو ينتحل شخصيته ويروى بعض تفاصيل من المواقف التي تعرض لها.وأضاف: «لست غاضبا من القناة أو من مقدمة البرنامج، لكنى شعرت بالحزن من انتحال شخصيتى، وحررت محضرا في قسم الشرطة في ذلك الوقت خوفا من قيام الشاب بإطلاق تصريح ضد الجيش أو الشرطة فيضعني أنا في موقف محرج».يذكر أن الإعلامية آية الغرياني، مقدمة برنامج |8 الصبح|، المذاع على قناة |DMC| استضافت شابا انتحل صفة المطرب سيف مجدي في إحدى حلقات البرنامج.