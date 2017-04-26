هاجم المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين، الطفلتين بطلتي كليب «الواد ده بتاعي»، قائلا: «أصابتني صدمة كبيرة عندما سمعت الأغنية، وأنا أعرف أن الأطفال يغنوا أغاني للوطن وللطفولة أو أغنية باسم الدين»

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «دي جريمة أخلاقية ولا يمكن السكوت عليها، وأتمنى عدم تكرارها».وأضاف: «إحنا لو في بلد أوروبية كانت زمان والدة الطفلتين في مكان تاني، وأنا حزين لعدم وجود تحكم فيما يتم تقديمه على شبكة الإنترنت وأنا مستغرب إزاي يهون على والدة الطفلتين يقولوا كده الواد ده بتاعي وكان يجب عليها أن تراعي ربنا في الهدية اللي معاها».