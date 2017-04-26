انسحبت ليلى الشبح والدة الطفلتين شهد ومريم بطلتا أغنية المهرجانات «الواد ده بتاعي»، من برنامج «العاشرة مساء» على الهواء، رافضة مواصلة الحوار

وتوعد محمود البدوي المحامي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم» بتقديم بلاغ للنائب العام ضد والدة بطلتي كليب «الواد ده بتاعي».ومن جانبها أبدت والدة الطفلتين استغرابها من تقدم المحامي ببلاغ للنائب العام، قائلة: «أنت هتقدم بلاغ ضدي ليه.. المنظمة الدولية لحقوق الأطفال تقدمت ببلاغ ضدي»، فقالت الطفلة «مريم» إحدى بطلات كليب «الواد ده بتاعي»: «عايزة أمشي».