قالت ليلى الشبح والدة الطفلتين شهد ومريم بطلتا أغنية المهرجانات «الواد ده بتاعي»، إنها تلقت العديد من العروض من منتجين ومخرجين لإنتاج أغانٍ للطفلتين؛ ولكنها لم توافق؛ ولذلك أنتجت الأغنية

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «أنا اعترضت على كلمات الأغنية؛ ولكن المخرج ومؤلف الأغنية أقنعاني بأن هذه النوعية من الكلمات السائدة في المجتمع ولم أتاجر بأطفالي».وأكدت أنها قررت إنتاج كليب أفضل لطفلتيها يتم طرحه في رمضان المقبل، وأتوقع له الانتشار مثل كليب الواد ده بتاعي، أو أنتج لهما برنامج أطفال.