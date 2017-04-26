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والدة طفلتي أغنية المهرجانات: ماتجرتش ببناتي وهنتجلهم كليب جديد
26
ابريل
2017
01:44 AM
قالت ليلى الشبح والدة الطفلتين شهد ومريم بطلتا أغنية المهرجانات «الواد ده بتاعي»، إنها تلقت العديد من العروض من منتجين ومخرجين لإنتاج أغانٍ للطفلتين؛ ولكنها لم توافق؛ ولذلك أنتجت الأغنيةوأضافت خلال لقائها ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «أنا اعترضت على كلمات الأغنية؛ ولكن المخرج ومؤلف الأغنية أقنعاني بأن هذه النوعية من الكلمات السائدة في المجتمع ولم أتاجر بأطفالي».وأكدت أنها قررت إنتاج كليب أفضل لطفلتيها يتم طرحه في رمضان المقبل، وأتوقع له الانتشار مثل كليب الواد ده بتاعي، أو أنتج لهما برنامج أطفال.
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