قال محمود البدوي، المحامي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن الحبس عقوبة تنتظر والدة بطلتي كليب أغنية «الواد ده بتاعي» لما يحمله من انتهاك للطفولة والاتجار بطفلتيها

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم» أن نسبة الأطفال في مصر ما بين 30 إلى 40%، واستخدام الأطفال في تقديم أغانٍ هابطة وتحمل إسفافًا في كلماته، ينتج جيلا «مخوخا».وأوضح أن الدولة تلتزم بتحقيق مصلحة الطفل، وعلى الجميع أن يعمل على حماية الأطفال من الاستغلال، والاتجار بالبشر، لافتا إلى أن ليلى والدة طفلتي كليب «الواد ده بتاعي»، مريم وشهد عرضت أطفالها للخطر وتستثمر طفلتيها في تحقيق أرباح مالية.