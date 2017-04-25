طالب الإعلامي عمرو أديب، الأجهزة الأمنية في مصر بضرورة تشديد الإجراءات والتأمين على الكنائس؛ ترقبًا لزيارة البابا فرانسيس الثاني، بابا الفاتيكان لمصر، مضيفًا: «أرجوكم أمنوا كويس

. البابا مستهدف».وقال، خلال برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «on e»: إن زيارة بابا الفاتيكان لمصر محط أنظار العالم أجمع، لافتًا إلى أن البابا مصدر متابعة من قبل مئات الملايين حول العالم، لافتًا إلى أنه لا يقارن لاعبي كرة القدم أو المشاهير.وتابع: إن بابا الفاتيكان رجل عظيم وشجاع وقيادة حقيقية، لافتًا إلى أن زيارته لمصر بالرغم من العمليات الإرهابية التي تعرضت لها الكنائس في الفترة الأخيرة، إلا أن الرجل أصر على زيارة القاهرة، وهو ما يزيد احترام المصريين له.