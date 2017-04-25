قال الباحث إسلام بحيري، إن الجميع يحب الأزهر، لكن الأشخاص الموجودين في الأزهر قابلين للتغير ولا يمكن اقتصار المؤسسة في الأشخاص، وكذلك لا يمكن أن نقتصر الإسلام في مؤسسة الأزهر

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «أون إي»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن الأزهر مؤسسة من مؤسسات الدولة تخضع للدولة، ويجب محاسبتهم إذا فشلوا في أي قضية مثل محاربة الإرهاب.وأوضح أن المسئولين في الأزهر لا يكفر الدواعش لأنهم يتبعون المنهج الأشعري، وأبو الحسن الأشعري لا يكفر أي شخص على الإطلاق.