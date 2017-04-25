قال الباحث إسلام بحيري: إن التعليم ليس له ذنب في صناعة الإرهاب، وهناك العديد من دول العالم لا يوجد بها تعليم جيد، ومع ذلك لا يوجد فيها دواعش

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «أون إي»، تقديم الإعلامي عمرو أديب: إن معظم الدواعش مهندسين ودكاترة، ولكن السبب الرئيسي في ظهور الدواعش هو كتب التراث.وأوضح أن كتب التراث تحوي بعض الخير، ولكن الكثير من الشر، مضيفًا: «إحنا في زمن داعش اللي بتقتل كل الناس، سواء مسلمين أو مسيحيين».