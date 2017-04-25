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بالفيديو.. الغيطي لضيوف برنامجه: «الاستوديو فيه فئران»
25
ابريل
2017
23:46 PM
دخل ضيوف الإعلامي محمد الغيطي، في نوبة ضحك على الهواء؛ بسبب وجود أصوات غريبة داخل الاستوديووفاجأ «الغيطي» خلال برنامج «صح النوم» المذاع على فضائية «LTC»، ضيوفه قائلا: «الاستوديو فيه فئران»، فردت إحدى الضيوف، قائلة: «بجد.. طب نمشي بقى».فقال الإعلامي: «قولوا لفريق إنتاج البرنامج، وللمخرج، إني بشردهم على الهواء، بأن الاستوديو فيه فئران».
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