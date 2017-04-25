دخل ضيوف الإعلامي محمد الغيطي، في نوبة ضحك على الهواء؛ بسبب وجود أصوات غريبة داخل الاستوديو

وفاجأ «الغيطي» خلال برنامج «صح النوم» المذاع على فضائية «LTC»، ضيوفه قائلا: «الاستوديو فيه فئران»، فردت إحدى الضيوف، قائلة: «بجد.. طب نمشي بقى».فقال الإعلامي: «قولوا لفريق إنتاج البرنامج، وللمخرج، إني بشردهم على الهواء، بأن الاستوديو فيه فئران».