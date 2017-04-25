قال طارق قابيل، وزير الصناعة: إن ارتفاع ثمن الأراضي الصناعية يؤثر على نمو الصناعة؛ لأن المستثمرين يعانون من ارتفاع أسعار الأراضي، وكذلك ارتفاع الماكينات وما إلى ذلك

وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر الشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم طرح 11 مليون متر مربع، خلال عام 2016 للصناعة، ومن 2007 إلى 2015 طرحنا 9.5 مليون متر مربع فقط.وأكد أن هناك خطة لعمل تكامل صناعي، بمعنى أنه كل منطقة صناعية كبيرة، ننشئ مجمعات صناعية صغيرة، تخدم على المشروعات الكبيرة.