علقت شيماء عبد العاطى، شقيقة |إيمان| الشهير باسمن أمرأة في العالم، على تصريح الطبيب المعالج قائلة: «أقسم بالله الفريق المعالج أخبرنى اليوم بأنه سيتم إخراج إيمان من المستشفى خلال أيام»

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة » تقديم الإعلامي معتز الدمرداش المذاع على فضائية «المحور»، «القنصل المصري في الهند أخبرنى أن إدارة المستشفى تبرعت بـ10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر، ومش هنخسر علاقات دبلوماسية علشان أختك».وأضافت: «مش هخترع كلام من عندى عشان أختى، ولن أتهم أحدا بالباطل، واللى عايز يصدق حديثي شيء شخصي، وليس لدى أي أهداف سوى حالة أختى».