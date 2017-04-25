قال المهندس شريف إسماعيل، إن الدولة طرحت عددًا كبيرًا من مزايدات مشروعات هيئة الثروة المعدنية فيما يتعلق بمناجم الذهب والفوسفات، مضيفًا: نواجه مشكلة في تنظيم العمل بمجال المحاجر

وأضاف خلال حديثه على هامش فعاليات المؤتمر الثالث للشباب، بمحافظة الإسماعيلية، أن المشكلة الأكبر التي تواجهها الدولة في الاستثمار الجيد للمناجم انتشار الإتاوات في المحاجر.