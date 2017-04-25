رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على فتاة سيناوية، طالبته بتسهيل إجراءات إثبات الجنسية على أهالي شمال وجنوب سيناء، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تتحسب، فيما يتعلق بإثبات الجنسية؛ حفاظًا على أرض سيناء

وأوضح، خلال لقائه بعدد من الشباب، على هامش فعاليات المؤتمر الثالث للشباب، بمحافظة الإسماعيلية، أن الهدف من تدقيق الإجراءات في مسألة إثبات الجنسية، عدم المساس بأرض سيناء، حيث يترتب على الجنسية أمور كثيرة جدًا، ومنها الملكية في سيناء.وأضاف: إن تباطؤ الإجراءات الإدارية في مصر، سببها أن الحاكم فيها العامل البشري، ولأنها ليست مميكنة، مؤكدًا أن حساسية سيناء وراء عدم إعطاء الجنسية المصرية لبعض المتقدمين.